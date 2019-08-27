طارق وهيثم قاسم يرفضون المشاركة في دعم جبهة ابين والإمارات تسحب بعض مقاتليها تفاصيل حصرية:

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عدن - ياسمين التهامي - 2880835قالت مصادر مقربة من العميد طارق محمد صالح ان الإمارات العربية المتحدة طلبت منه المشاركة في دعم الحزام الأمني في ابين والتقدم لاستعادة محافظة شبوة. مؤكدة ان العميد طارق رفض ذلك الصراع واكد ان عدوه الميليشيا الحوثية وانه سيقف على مسافة واحدة بين كل الاطراف وأيده في الرأي اللواء هيثم قاسم وعدد من القادة العسكريين. وأشار المصدر ان بعض الجنود وبإشراف اماراتي غارت الساحل باتجاه عدن ولذلك للمشاركة في حرب ابين مؤكدا ان عددهم يتجاوز الف مقاتل بعضهم من القوات الشمالية.

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