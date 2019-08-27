شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يعلنون قصفهم العاصمة السعودية والتحالف يوضح (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6176504أعلن الحوثيون، اليوم الإثنين، قصفهم للعاصمة السعودية الرياض، بعدد من الطائرات المسيرة.

فيما أعلنت السعودية اعتراضها لطائرة حوثية مسيرة. Advertisements

وقال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي، في تغريدة على حسابه بتويتر، نقلاً عن المتحدث العسكري للمليشيا: "المتحدث الرسمي للقوات المسلحه اليمنيه "قوات الحوثي" الطيران المسير ينفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 على هدف عسكري هام فى عاصمة النظام السعودي الرياض وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".



وأضاف ناطق الحوثي: "تأتي هذه العملية ردا على جرائم العدوان "حسب وصفه" وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم". 6176504

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