غارة أمريكية تستهدف مركبات لعناصر إرهابية شرق أبين 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
أبين - الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية إستهدفت مركبات تابعة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مودية شرق محافظة أبين .
وأوضحت المصادر، أن الطائرة قصفت شرق مديرية مودية، مركبتين للعناصر الإرهابية كانت تستعد لإثارة الفوضى في أبين .. مشيرة إلى أن الغارة أدت إلى تدمير المركبتين مما أسفر عن مقتل من عليها .
وتزامن الغارة الأمريكية مع تحركات لقوات موالية للإصلاح كانت تستهدف التقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين .
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