مكافحة السرطان في عدن تدشن مشروع شفاء (2) لتوزيع العلاجات المجانية

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الإثنين 26 أغسطس 2019

المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة عدن

كتب عدن - الخليج 365

دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في محافظة عدن، اليوم، مشروع شفاء (2) لتوزيع أدوية مجانية لمرضى السرطان، بتكلفة 13 مليون ريال.



ويأتي تنفيذ مشروع شفاء (2) الذي يشمل نحو 13 صنف دواء من أصل 30 صنف كافية لمدة تصل لحوالي 6 أشهر، بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

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وأكد مدير عام مديرية صيرة بعدن خالد سيدو، أهمية مواصلة مؤسسة مكافحة السرطان في عدن أنشطتها الخيرية والإنسانية للتخفيف من معاناة مرضى السرطان بعدد من المحافظات تلك الشريحة التي تعد إحدى الشرائح المجتمعية التي بحاجة للرعاية والاهتمام من كافة الجهات الرسمية ومختلف شرائح وفئات المجتمع.

وأشاد سيدو، بجهود المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان من خلال تقديم خدماتها الصحية المختلفة للمرضى، إضافة إلى البرامج الأخرى وبينها التوعوية للتعريف بالمرض ومدى خطورته.

من جانبه أوضح نائب رئيس جامعة عدن - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مكافحة السرطان بعدن الدكتور محمد عقلان، أن مشروع شفاء (2) الذي تنفذه المؤسسة يندرج ضمن جهودها لتقديم الرعاية لمرضى السرطان من خلال تقديم الخدمات الصحية وتوزيع العلاجات المتوفرة لهم.

بدوره جدد نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان بعدن إبراهيم بامفروش، التأكيد على مواصلة قيام المؤسسة بدورها في خدمة مرضى السرطان .. داعيا كافة الجهات الرسمية والأهلية وشرائح وفئات المجتمع إلى دعم ومساندة جهود المؤسسة للتخفيف من معاناة المرضى.