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اللواء هيثم قاسم يصدر بيان بشأن أحداث شبوة

الإثنين 26 أغسطس 2019

اللواء الركن هيثم قاسم طاهر

كتب الخليج 365

أصدر قائد قطاع ألوية المشاه، اللواء الركن، هيثم قاسم طاهر، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، والتي وصفها بـ"المؤسفة" .



وأكد قاسم في بيانه أن التطورات العسكرية في شبوة لا تخدم سوا مشروع الانقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثي، وتعطي فرصة جديدة للتنظيمات المتطرفة بعد ان طردها ابناء شبوة بشكل شبه كامل مشيداً بالتجربة الأمنية الفريدة التي قادت زمامها قوات النخبة في محافظة شبوة الأبية، والتي تفرض على الجميع احترامها ودعمها بدلاً من تدميرها خدمةً لأجندات مشبوهة .

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وقال "اننا في قطاع ألوية المشاه بقيادة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، نؤكد دعمنا الكامل لأبناء محافظة شبوة في استعادة الأمن الى محافظتهم، مؤكدين اننا الى جانبهم في حماية محافظتهم وخياراتهم المشروعة" .

وأضاف ان السياسات القمعية واستخدام القوة في فرض واقعاً لا يتماشى مع تطلعات الناس في الجنوب لن تؤدي الى اي حلول، بل ستضيف تعقيداً ستكون نتيجته الاضرار بالمشروع العربي، مؤكدين في السياق ذاته ان تحكم جماعة الاخوان المسلمين في الشرعية هو ما يؤدي وسيؤدي الى نتائج كارثية على الجميع سواء على المستوى السياسي والاقتصادي او المستوى العسكري والأمني.

وشدد على أن معالجة الاوضاع في الجنوب تستدعي تدخلاً جاداً من دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، تدخلاً يراعي الدعم الشعبي الذي يحضى به المجلس الانتقالي الجنوبي الذي رسم تجربة سياسية جديرة بالإهتمام والدعم في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.

كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل مع دول التحالف العربي في كل التفاصيل على الارض .. رافضاً اي اجراءات غير معقولة ولا تتم بالتشاور او لا تحضى بدعم الاشقاء في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.