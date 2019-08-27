- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة ارشيفية
كتب
الخليج 365
لقيت عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين في مواجهات شمال وغرب مدينة تعز مساء اليوم الاثنين .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري قوله، "أن مجموعة من مليشيا الحوثي في الجبهة لقوا مصرعهم وأصيب أخرين بينهم قيادي متحوث بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في منطقة الربيعي غربي المدينة" .
وبالتزامن، شهدت مناطق الزنوج والأربعين شمال تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي أسفرت عن تكبيد عناصر المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة عناصر إنقلابية بينهم قيادي في مواجهات غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.