مصرع وإصابة عناصر إنقلابية بينهم قيادي في مواجهات غرب تعز 

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب Advertisements الخليج 365

لقيت عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين في مواجهات شمال وغرب مدينة تعز مساء اليوم الاثنين .



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن مصدر عسكري قوله، "أن مجموعة من مليشيا الحوثي في الجبهة لقوا مصرعهم وأصيب أخرين بينهم قيادي متحوث بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في منطقة الربيعي غربي المدينة" .

وبالتزامن، شهدت مناطق الزنوج والأربعين شمال تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي أسفرت عن تكبيد عناصر المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد .