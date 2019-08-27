شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. شاهد اولى الصور لطلائع الجيش الوطني على مشارف زنجبار بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4498807حشد المجلس الانتقالي الى زنجبار عاصمة محافظة ابين للدفاع عنها بعد تقدم قوات كبيرة تابعه للحكومة اليمنية من اجل السيطرة عليها. وافاد مصدر محلي ان قوات من الحزام الامني تحتشد في اطراف زنجبار في حين تستعد قوات عسكرية تابعة للجيش الوطني للتقدم صوب زنجبار من ناحية احور والمنطقة الوسطى . Advertisements وقال قائد الشرطة العسكرية بابين يوسف العاقل لصحيفة عربي21 ان القوات العسكرية تستعد للتقدم صوب زنجبار . يأتي هذا التوتر بعد تمكن الجيش الوطني من السيطره على مدينة احور، بالمقابل تمكن الشيخ وليد الفضلي ، وقائد اللواء 115 العميد سيف القفيش وقبائل ابين من السيطره على مودية ولودر ومسيرة ومنخة وطرد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه زنجبار وعدن. 4498807

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