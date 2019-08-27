شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء وصفارات الانذار تحذر المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9309976تشهد العاصمة صنعاء في الاثناء أمطار غزيرة فاضت وسط توقع من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من البلاد. وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات من المرور في مناطق تدفق السيول .9309976

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: هذا ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء وصفارات الانذار تحذر المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.