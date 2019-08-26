شكرا لقرائتكم خبر عن حفلًا للشواذ جنسيًّا ... شاهد ما الذي حدث اثناء المداهمة والمفاجئة التي تم العثور عليها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7861330داهم الأمن الأردني، مساء الاثنين، حفلًا للشواذ جنسيًّا أقامه مجموعة من الشبان في إحدى المزارع الخاصة جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "عمون" المحلية؛ عن مصدر أمني تأكيده تنفيذ عملية المداهمة للحفل بعد تقديم سكان قريبين من المزرعة، شكاوى وبلاغات.

وأضاف المصدر الأمني أن الأهالي تقدموا بشكاوى بعد سماعهم أصواتًا مزعجة وغريبة مبلغين عن شكوكهم بإقامة حفلات مشبوهة في هذه المزرعة.

Advertisements

وقال المصدر الأمني: "إنه ونتيجة العديد من شكاوى الأهالي التي وردت للأجهزة الأمنية عن تواجد عدد من الأشخاص داخل إحدى المزارع الخاصة وتسببهم بإزعاجات كبيرة للأحياء السكنية والمنازل المجاورة تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى الموقع".

وتابع المصدر بقوله: "تم ضبط عدد من المخالفين للقانون والذين يعتقد أنهم منالمثليين جنسيًّا وتحويلهم إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين المرعية في مثل هذه الحوادث".

7861330