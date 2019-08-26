شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية عاجلة بشأن محافظة شبوة .. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5146838وجه فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، باعتماد مبلغ 5 مليار ريال لتنمية محافظة شبوة. وقالت المصادر إن: “رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء -د.معين عبد الملك- باعتماده لمبلغ خمسة مليار ريال للتنمية بمحافظة شبوة وصرفها بصورة عاجلة, لتحسين البنية التحتية وتنمية قطاعات الصحة والمياة والتعليم والخدمات الأساسية. وشهدت شبوة معارك ضارية بين الجيش اليمني وقوات النخبة الشبوانية; انتهت بسيطرة الجيش على المحافظة بالكامل.5146838

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