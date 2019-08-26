شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي"الامارات" في عتق وقوات الجيش تباغت "الانتقالي" في عدن.. شاهد مايحدث الان في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9452732عودة الاشتباكات بين مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والجيش في المدخل الشرقي لمدينة عتق.

يواصل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي دفع وحشد تعزيزات قتالية من محافظات عدن وأبين ولحج ومناطق يافع، إلى محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، بالتزامن مع تحركات كبيرة وواسعة لقوات الجيش الوطني لمنع أي محاولات تقدم.

وأفادت مصادر مطلعة مساء اليوم الجمعة" أن قوات الجيش الوطني المرابطة في منطقة لودر بمحافظة أبين تمكنت في الأثناء من قطع الطريق الرئيسي بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة شبوة".

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وذكرت المصادر" أن قوات الجيش الوطني استبقت مرور تعزيزات ما يسمى بالمجلس الانتقالي القادمة من محافظات لحج وأبين وعدن".

ويحاول ما يسمى بالمجلس الانتقالي السيطرة على محافظة شبوة، بعد تلقيه يوم أمس الخميس هزائم ساحقة على يد قوات الجيش الوطني.

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