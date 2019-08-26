عاجل : شاهد فيديو حصري ...ورد للتو من قلب المعركة في شبوة ..."هذا هو الطرف المسيطر الان والى هذا الموقع وصلت الاشتباكات "

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عدن - ياسمين التهامي - 9960062“شاهد”.. بـ”رقص ساخن وصدر مكشوف”.. رانيا يوسف تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو جديد ومثير مع فنان شهير كذب مقاتلي الجيش الوطني في محافظة شبوة، مزاعم مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، حول سيطرتهم على تبة الإرسال في مدينة عتق. Advertisements ونشر أحد مقاتلي الجيش الوطني فيديو مساء اليوم الأحد، كشف كذب وزيف إعلام الانتقالي الجنوبي. ويسيطر الجيش الوطني والقوات الحكومية على مدينة عتق وعدد من المواقع، ويكبد مليشيا الانتقالي ممثلة بالنخبة الشبوانية والحزام الأمني، خسائر كبير في العدد والعتاد.

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