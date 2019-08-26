شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل جنوبية شرسة تعلن النفير العام لقلب الموازين ومواجهة ”جحافل المرتزقة” بعد أحداث شبوة.. وتصدر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبائل محافظة أبين الجنوبية، النفير العام لمواجهة من وصفتهم بجحافل ومرتزقة الامارات.

ودعت قبائل أبين في بيان لها كافة قبائل المحافظة إلى النفير العام، والضرب بيد من حديد ضد جحافل الإمارات التي تريد اذلال أبين ورجالها، وقطع طرقات وامداداتهم.

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وأكد البيان الصادر عن رئيس اللقاء التشاوري لقبائل محافظة أبين وليد الفضلي، أن أبين لن ترضى ان تكون مهمشة معزولة محرومة الارادة والكبرياء، ولا ترضى بالتعسف والانحطاط، ليست جسور للمرتزقه ومن على شاكلتهم، حد وصف البيان.

وكانت قوات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وما يعرف بالحزام الأمني قبل أسابيع، حاولت السيطرة على بعض المعسكرات في أبين، بعد اجتياحها عدن والسيطرة على مؤسسات الدولة.

فيما شهدت محافظة شبوة المجاورة لأبين مواجهات عنيفة خلال الثلاث الأيام الماضية بين مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا، وقوات الجيش الوطني، انتهت بسيطرة الأخير على كافة المعسكرات بالمحافظة.