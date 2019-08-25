شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سياسي يمني كبير يفجر مفاجأة مدوية ويصل الان الى هذه الدولة ويطلب اللجوء السياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7008155شاب طلب من سما المصري التقاط (صورة تذكارية) في باريس والأخيرة تضع يده في ”المنطقة الحساسة” وتنشر الفيديو..!

وصل قبل قليل السياسي علي البخيتي الى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن وطلب حق الحماية السياسية وكان علي البخيتي أعلن توقفه عن الكتابة والحديث لوسائل الإعلام حول الشأن السياسي اليمني، حتى إشعار آخر.

وبحسب مصادر موثوقة جاء هذا القرار، بناء على طلب من السلطات الأردنية، إثر ضغوط من الحكومة الإماراتية، بسبب موقف "البخيتي" من دعم أبوظبي لمليشيات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ووقوفه ضد انقلاب تلك المليشيات على الدولة ومؤسساتها؛ واستيلائها على معسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن.

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وقال "البخيتي" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "خسرنا وطننا وجمهوريتنا ولم يعد لدينا ما نمتلكه إلا الكرامة وحرية التعبير؛ ولن تتمكن الإمارات أو غيرها من انتزاع حريتنا".

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