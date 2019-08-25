شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تسيطر على مدينة لودر بابين .. وهذا مصير معسكرات الحزام الامني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2851226تمكنت قوات الجيش ظهر اليوم من السيطرة على مدينة لودر بابين. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان قوات الجيش التابع للشرعية انتشر بمدينة لودر معلنا سيطرته على المدينة. Advertisements واضاف:تم تحييد معسكرات الحزام الامني بالمدينة مقابل عدم اقتحامها. وبهذا تكون قوات الجيش تمكنت من قطع الخط الساحلي امام اي تعزيزات قد تاتي لعتق.2851226

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