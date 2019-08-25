شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بـ "الفيديو" ...المفاجأة التي صعقت الامارات في معارك شبوة ..ورد فعلها العنيف على المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5253272نشر مستشار وزير الاعلام سكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية، مختار الرحبي في تغريدة له عبر حسابة في تويتر مقطع فيديو : للمدرعات الإماراتية التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. آخر الاخبار الساخنة من "الخليج 365" مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصرpic.twitter.com/eJpHYrQL0V— مختار الرحبي (@alrahbi5) مدرعات الإمارات التى سلمتها لمليشيات الانتقالي أصبحت بيد الشرعية في شوارع عتق بعد فرار المليشيات من المعسكرات والنقاط العسكرية التى كانت تحت سيطرتهم. #شبوة_تنتصر pic.twitter.com/eJpHYrQL0V — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 25, 2019 5253272 5253272

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