شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات الرئيس هادي تخنق المجلس الانتقالي في ابين وانتشار كثيف لالوية العسكريه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5289171 انتشرت ظهر اليوم قوات تتبع الشرعية في مدينة لودر وبعض مناطق المديرية. Advertisements وقال شهود عيان لـ" عدن الغدن" ان قوات تتبع قائد القوات الخاصة "العوبان" وقوات من اللواء 115 بقيادة سيف القفيش انتشرت اليوم في مدينة لودر بابين. وبحسب المصادر فقد جاء انتشار القوات في مدينة لودر بعد يوم من قطعها للخط الدولي الرابط بين شبوة وعدن في منطقة العين ,ومنع قوات الحزام من الذهاب الى شبوة. وتشهد المنطقة الوسطى بمحافظة ابين حالة من التوتر الامني بين قوات الشرعية وقوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي.5289171

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