Advertisements قيادي بالانتقالي يزف بشرى للجنوبيين بشأن معارك شبوة الأحد 25 أغسطس 2019 زف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع، فضل محسن الشطيري، اليوم، بشرى سارة للجنوبيين بشأن المعارك الدائرة بين القوات المسلحة الجنوبية، ومليشيات حزب الإصلاح، في محافظة شبوة.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “أكد ضباط وجنود قوات النخبة الشبوانية عزمهم وإصرارهم الكبيرين في هذة الحرب ضد العناصر الإرهابية إقتلاع جذور الشر والدمار من أرض شبوة ولينعم أبناءها بالأمان والطمأنينة وبخيرات ارضهم”. Advertisements

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