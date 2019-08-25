شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اعلان هام من البنك المركزي في عدن (نص الاعلان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2598972اعلن البنك المركزي اليمني عن استمرار نشاطة من العاصمة عدن وأكد البنك المركزي استمراره في ممارسة مهامه وأعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وفي كافة فروعه. كما هو معتاد خلال أيام الدوام الرسمي من ( الاحد - الخميس ) من كل أسبوع . وأهاب البنك المركزي بالجميع احترام حيادية البنك المركزي كمؤسسة وطنية تخص كل اليمنيين دون استثناء . Advertisements 2598972 2598972

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