شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انفجارات عنيفة تهز عدن... قوات الجيش تفاجئ "الانتقالي" بهجوم مباغت وعنيف على عدن (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2237271قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن عن انفجار الوضع في عدن من جديد ان انفجار عنيف واطلاق نار بشكل كثيف قبل قليل بالقرب من دار سعد بعدن. تحديث مستمر..2237271

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