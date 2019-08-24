اعلان النفير... مستجدات طارئة من شبوة وهذا مايحدث الآن في عتق..؟! – (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة #شبوة في نداء هام أعلنت النفير العام والتحرك فوراً صوبا عتق عاصمة المحافظة. ودعت قيادة المجلس ـ في نداء عاجل لها تلقى "يمن الغد" نسخة منه ـ دعت منتسبي وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة والمديريات، وافرد قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة للاحتشاد. نص النداء كما ورد: Advertisements إلى الأخوة منسوبي وانصار المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة والمديريات، وافرد قوات المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة الذين لم يلتحقوا بعد بأخوانهم في ساحة الشرف (معركة تحرير العاصمة عتق من فلول الشر والإرهاب الاخوانجية) ، ندعوكم إلى النفير العام والتحرك فوراً صوبآ عاصمة المحافظة عتق لمساندة اخوانكم ابطال القوات الجنوبية، والوقوف صفاً واحدا إلى جانبهم لتطهير العاصمة عتق من ميلشيا حزب الاصلاح الإخواني، التي عاثت في الارض فساداً واستفحل نفوذها الارهابي في العاصمة عتق. صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة يمن الغد"

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