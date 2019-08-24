شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سقوط اخر معاقل قوات الانتقالي في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2973259قالت مصادر لقناة "الحدث" الاخبارية ان قوات الانتقالي انسحبت من اخر مواقعها في معسكر حراد بمحافظة شبوة. وحسب مصادر محلية ان قائد معسكر حراد التابع للنخبة الشبوانية ومعه اللواء السادس اعلنوا الحياد وتواصلوا بقيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة بأن يأمنوا معسكره وتعهد بعدم المشاركة مع اي طرف في ما يحدث في المحافظة. آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements وشهدت عاصمة محافظة شبوة معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الذي خسر الاخير فيها المعركة وتساقطت المواقع والمقرات التابعة بالتتابع بيد قوات الجيش اليمني.2973259

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