شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إنزال مظلي للقوات السعودية الى شبوة وقدوم عتاد متطور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7455458اعلنت مصادر في شبوة انه تم انزال مظلي في مطار عتق يستبقه وصول لواءين عسكريين بكامل العتاد العسكري للقوات السعودية إلى محافظة شبوة وذلك بعد يوم من وصول قوات سعودية ضخمة إلى مأرب . آخر الاخبار من "الخليج 365" Advertisements 7455458

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