ورد الان : رصد كمين محكم يحصد ارواح قوات الحزام الامني في ابين وانتكاسة كبيرة تصيب مليشيات الانتقالي (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 3159285نصب مسلحون مجهولين، كمين محكم لمليشيا الحزام الأمني التابع لما يسمى بالمجلس الانتقالي، في محافظة أبين، جنوبي شرق البلاد.
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وقالت مصادر عسكرية، ان عدد من عناصر مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لقو مصرعهم، في محافظة أبين إثر كمين تعرضوا له وهم في طريقهم إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن.
وأضاف المصدر ان المسلحين رصدوا تعزيزات قوات الحزام الأمني بالقرب من مديرية المحفد بمحافظة ابين، كانت في طريقها إلى مدينة عتق دعماً لمليشيا النخبة الشبوانية.
واكد المصدر ان موكب التعزيزات توقف في مكان الكمين، وقتل وجرح عدد من عناصر الحزام الأمني، حيث تم نقل المصابون إلى مستشفى مودية3159285
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