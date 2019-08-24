شكرا لقرائتكم خبر عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من 3 محافظات إلى شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية مقربة من مليشيات الانتقالي الجنوبي التابعة للإمارات، عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من 3 محافظات إلى محافظة شبوة.

وأوضح الإعلامي الموالي لمليشيات الانتقالي علاء حنش، أن تعزيزات مسلحة من ردفان والضالع وعدن باتجاه مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وقال ” انتظروا أخبار سارة خلال الساعات القادمة”، بحسب ما نقله كريتر سكاي.

وشهدت محافظة شبوة يوم أمس معارك عنيفة بين مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات ومسلحين موالين لـ حكومة المستقيل “هادي” والقيادي في حزب الإصلاح في مدينة عتق آ عاصمة محافظة شبوة.

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