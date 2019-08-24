شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : انقلاب قطري جاري الآن في الدوحة و وكالة الانباء القطرية تبث هذا الخبر رسميا .. ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، خبرًا، رأي مراقبون أنه بمثابة "انقلاب في قطر" من موقفها بإحدى الدول العربية المهمة.

فقد غردت الوكالة القطرية الرسمية على حسابها في "تويتر"، قائلة: "سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمناسبة تشكيل مجلس السيادة وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للمجلس في جمهورية السودانالشقيقة".

Advertisements

وأضافت الوكالة أن أمير قطر تمنى لـ"البرهان" "ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وللشعب السوداني الشقيق الاستقرار والتقدم".

كما بعث رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقية تهنئة إلى عبدالله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، وفق الوكالة القطرية ذاتها.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة من أمير قطر، الأمير تميم بن حمد، بمثابة نقطة تحول و"انقلاب" في تعامل قطر مع حكام الخرطومالجدد.

وأتت هذه الخطوة من الدوحة بعد فترة من وصول العلاقات الثنائية بين الخرطوموالدوحة إلى أسوأ حالاتها؛ وهو ما ظهر جليًا في استدعاء السودان سفيره لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، في يونيو/حزيران الماضي.

كما قامت السلطات العسكرية السودانية الحاكمة بغلق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بالخرطوم، بعد تغطية القناة لأحداث فض اعتصام الأمانة العامة بالخرطوم، ثم عادت مؤخرًا للموافقة على إعادة افتتاح مكتب القناة.