عاجل : إعلان عسكري مدوي من صنعاء سيفاجئ كل دول العالم “تفاصيل”

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عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الجمعة، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاص بالقوات الجوية والدفاع الجوي عند الساعة الثالثة غدًا السبت، يكشف فيه عن منظومتي دفاع جوي.

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وأضاف العميد سريع أنه سيتم عرض مشاهد إسقاط طائرات وإصابتها تعرض لأول مرة، منها العملية الأخيرة التي أسقطت الطائرة الأمريكية MQ-9 في أجواء محافظة ذمار.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.