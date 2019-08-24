شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: سلطان السامعي يفجر مفاجأة مدوية ويكشف تفاصيل إتفاق خطير بين الإمارات وهادي بخصوص المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، إن الذي يحصل في المحافظات الجنوبية لليمن هو باتفاق بين السعودية والامارات وبالتنسيق مع عبد ربه منصور هادي شخصيا لتقسيم المحافظات الجنوبية.

وقال السامعي في تصريحات لقناة “العالم”، إن قوات الفار هادي في عدن لم تنهار في محافظتي عدن وأبين، مشيراً إلى أنها سلمت لمليشيات الحزام الأمني، الجناح العسكري لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي”، التابع للاحتلال الإماراتي بالاتفاق مع الفار هادي نفسه.

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وأكد أن الفار هادي تخصصه تفكيك جيوش وتفكيك مجتمعات ودول وهو استطاع تفكيك الجيش اليمني خلال مرحلة رئاسته البسيطة واليوم استطاع ان يفكك اليمن إلى أجزاء كما يريد العدو.

وأضاف: من يعتقد بأن هادي لا يعلم بما يجري أقول له أنت “غلطان” هادي يعرف كل التفاصيل ويتم هذه الأحداث بالتنسيق معه شخصيا.

وأوضح السامعي، أن ما يسمى بـ”الشرعية”، انتهت ونحن في مرحلة جديدة سيتعامل العالم وهذه الدول بطريقة أخرى مع ما يسمى بالشرعية وخلال الأيام القادمة ستكون هناك مفاجآت ربما الجنوب يقسم إلى دولتين بإتفاق مع هادي.