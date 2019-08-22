شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتشعل موجة غضب عارمة بعد نشر صورة إباحية مع زوجها من داخل حمام السباحة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، غضب الكثير من جمهورها وذلك بعد نشر زوجها الفنان أحمد الحلو، صورة وصفت بـ«الإباحية»، لما فيها من عري وإغراءات، خلال عطلتهما التي يقضيانها في إسبانيا في الوقت الحالي.
ونشر أحمد الحلو، صور لهما من داخل حمام السباحة وصفها الجمهور بالجريئة وانتقدوا نشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرها وهما يقبلان بعضهما بطريقة خادشة.
ولم تسلم ديما من انتقادات جمهورها الذين يقارن دائمًا بين حياتها خلال فترة زواجها من الفنان السوري تيم حسن، وحياتها الجرئية مع زوجها أحمد الحلو، خاصة أنها ليست المرة الأولى.
يذكر أن ديما بياعة، هي الزوجة السابقة للفنان تيم حسن، وأم أولاده، وبعد انفصالها عنه ارتبطت بالفنان أحمد الحلو.
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