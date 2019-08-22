شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جيش الرئيس هادي ينسحب من شبوة نحو مأرب وقوات الانتقالي تسيطر.. ونزوح لعائلات شمالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلتنا الآن في "يمن دايركت" أخبار تفيد عن انسحاب الجيش من محافظة شبوة باتجاه محافظة مأرب، ونزوح عائلات وأفراد من المحافظات الشمالية نحو مأرب والبيضاء خشيةً من بطش القوات الجنوبية.

فيما بسطت قوات الانتقالي الجنوبي سيطرتها بالكامل على مدينة عتق رغم وجود جيوب مازالت تقاومها ويتم الرد عليها بحسم وشدة بالغة.

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وكانت اندلعت اشتباكات، مساء اليوم الخميس، في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، بين القوات الحكومية وقوات تابعة لما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات بينها قوات "النخبة الشبوانية" وذلك بعد ساعات من وصول لجنة سعودية لنزع فتيل الأزمة.



وقال مسئول محلي إن "ميليشيات الانقالي والنخبة الشبوانية" نقضت اتفاقاً أُبرم مساء أمس يقضي بتسليم المدينة للأمن العام ومغادرة قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة، لكن "قوات النخبة" استقدمت تعزيزات عسكرية إلى أطراف المدينة وبدأت الاشتباكات.



وكانت لجنة سعودية وصلت اليوم إلى مدينة "عتق" لنزع فتيل الأزمة في "شبوة" على خلفية التحركات التي أجرتها قوات "الانتقالي" للسيطرة على المحافظة.



وحمل المصدر الامارات المسئولية الكاملة عن الدماء التي ستراق في هذه المواجهات كونها "هي من أمرت ميليشياتها" باقتحام المدينة.



وكانت السلطات المحلية قد شكلت لجنة بقيادة وكيل المحافظ الدكتور "عبدالقوي لمروق" وعمليات محور عتق وقائد القوات الخاصة في عتق للتواصل مع الانتقالي والنخبة وتجنيب المحافظة اي صراعات أو اقتتال.



وتسعى قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي إلى استكمال السيطرة على محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد، بعد سيطرتها على محافظة "عدن" العاصمة المؤقتة لليمن.

يذكر أن هذه القوات التي أنشأتها ومولتها الإمارات وزودتها بعتاد عسكري ضخم؛ تفرض سيطرتها على مناطق واسعة في شبوة وحاولت في وقت سابق إحكام السيطرة على مدينة عتق عاصمة المحافظة واشتبكت مع قوات تابعة للحكومة الشرعية قبل أن تتدخل وساطة لاحتواء الأزمة وإيقاف الإشتباكات.

وكانت مصادر صحفية محلية نقلت عن السلطة المحلية في المحافظة موافقتها على انسحاب قوات اللواء ٢١ ميكا والقوات الخاصة من العاصمة عتق باتجاه محافظة مأرب".

وأضافت المصادر عن السلطة المحلية "إزالة اي استحداثات عسكرية وأمنية تمت خلال الفترة الماضية لمواجهة قوات النخبة".

وذكرت المصادر " أن يتولى الملف الأمني في العاصمة عتق قوات الأمن وقوات النخبة الشبوانية".

وتابعت المصادر" إبعاد أي عناصر شمالية من كافة التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة عتق".

وأكدت المصادر " أنه في هذه اللحظات يتم البدء في اجراءات انسحاب اللواء ٢١ ميكا وقوات الأمن الخاصة بيحان إلى خارج العاصمة عتق، وتجنيب شبوة إراقة الدماء".