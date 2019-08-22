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عدن - ياسمين التهامي - هاجم المفكر والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الباري عطوان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي .. موجهًا اليه اصابع الاتهام بأنه ترك نبتة المجلس الانتقالي الشيطانية تزهر حتى اثمرت وطردت حكومته من عدن. وقال عطوان : كان على الرئيس هادي التحرك بسرعة وقوة لوقف المهزلة في الجنوب فور اعلان الزبيدي انشاء المجلس الانتقالي الجنوبي. قد يهمك ايضاً: - وأخيرا.. عبدالباري عطوان يكشف ”كلمة السر” التي ستنهي تمرد عدن.. ويحذر السعودية والرئيس هادي من ”النبتة الشيطانية”..!

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- شاهد لحظة وقوع حادث السير المروع لمضيفات الطيران السعودي بالرياض أودي بحياة مضيفة وإصابة 11 أخريات (فيديو) وأضاف لكن للاسف تركه يتحرك وبجواز ديبلوماسي يمني في كل البلدان العربية والاجنبية ليتحدث باسم الجنوب وظلم الجنوب بل وكان يهاجم الرئيس هادي والشرعية خلال جولاته ويشوه صورتها لدى الراي العام العالمي والعربي.

وتابع: يافخامة الرئيس كيف ستحرر الشمال من انياب الحوثي فيما انت عاجز عن توقيف شخص واحد وسجب جواز سفره؟.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد تمكنت من طرد الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن بعد سيطرتها على المعسكرات واقتحام قصر المعاشيق وفرضت امر واقع .

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