شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن علاج ضعف الانتصاب بالعسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تنتشر ظاهرة ضعف الانتصاب بين الكثير من الرجال وهي تحدث في مراحل مختلفة من عمرهم، لكنها أكثر شيوعا مع التقدم بالعمر، ويتوافر اليوم العديد من العلاجات التي تساعد على التخلص منها ففيما يتجه البعض للأدوية والجراحات، يفضل البعض الآخر العلاجات الطبيعية.

ضعف الانتصاب

يعرف ضعف الانتصاب أو كما يسمى بالضعف الجنسي بأنه عدم القدرة المستمرة والمتكررة لتحقيق الانتصاب الكافي أو المحافظة عليه أثناء الأداء الجنسي، وهذا يسبب مشكلات نفسية بسب إحساس الرجل بنقص في ذكورته، كما تنتج مشكلات أخرى مثل ضعف القدرة الإنجابية وعدم الرغبة بممارسة الجماع.

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وعادة ما يحدث ضعف الانتصاب نتيجة العوامل المختلفة والتي من أهمها العوامل النفسية مثل الضغوط أو الاكتئاب أو القلق، وقد يحدث أحياناً بسبب وجود مشاكل أو أمراض لدى الرجل تؤدي إلى حدوث ضيق في الأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية التي قد تحدث للرجل.

علاج ضعف الانتصاب بالعسل

ويعتمد علاج ضعف الانتصاب على السبب الكامن وراءه؛ ففيما يلجأ البعض إلى استخدام الأدوية يفضل البعض الآخر العلاجات الطبيعية ويعد العسل من أفضل الأطعمة الطبيعية لحل هذه المشكلة عند الرجال حيث أنه قادر على علاج العديد من الأمراض والحالات الصحية العرضية بما فيها ضعف الانتصاب نظرا لكون العسل يحتوي على تنوع كبير للعناصر الغذائية المهمة والضرورية لجسم الإنسان، ومن أهم هذه العناصر فيتامين (هـ) وفيتامينات (ب) والزنك.

علاج ضعف الانتصاب بالعسل والثوم

قد لا يكفي العسل وحده أحيانا لعلاج ضعف الانتصاب لذلك يفضل مزجه مع بعض المواد الأخرى، فمثلا يمكن مزجالعسل مع الثوم لعلاج ضعف الانتصاب حيث يحتوي الثوم بشكل أساسي على أنزيم NOS الذي يعمل على تحفيز إنتاج أكسيد النتريك الذي يقوي الانتصاب.

كما يحتوي الثوم على مركب الإليسين الذي يعمل على خفض ضغط الدم ونسب الكوليسترول ويعالج تصلب وتضيّق الشرايين وهما من أبرز أسباب ضعف الانتصاب كذلك يحتوي الثوم على مركب البوليسولفايد الذي يساعد الأوعية الدموية على التمددّ وبالتالي يزيل أحد مسببات ضعف الانتصاب العديدة.



علاج الضعف الجنسي بالعسل والزنجبيل

كلك يستخدم العسل مع الزنجبيل كوصفات منزلية للتخلص من ضعف الانتصاب ويتم ذلك من خلال هرس قطعة من الزنجبيل حتى تصبح كالمعجون ومن ثم تزال العصارة منه ثم تمزج ملعقتان من العسل مع ملعقتين من الزنجبيل المهروس. ويفضل تناول هذا المزيج ثلاث مرات يوميا ولمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.

مشروبات تقوي الانتصاب

تلعب الكثير من المشروبات المتنوعة دورا فعالا في تقوية الانتصاب والتغلب على الكثير من المشاكل الجنسية التي يعاني منها الرجل، وتعتبر المشروبات أسهل في الاستهلاك وفي الهضم، وخصوصا إذا كانت خالية من السكر أو بها كمية سكر ضئيلة للغاية لمنع الإصابة بالالتهابات والأمراض.

ويفضل الرجال تناول المشروبات عن الأطعمة نظرا لسهولتها وكمية الفيتامينات الأكبر بها، ومن أهم مشروبات تقوية الانتصاب التي تساعد على التمتع بحياة جنسية سعيدة، عصير الرمان وعصير الجريب فروت وعصير البرتقال والتوت والفراولة، كذلك تعمل القهوة على تقوية الانتصاب إذا تم استهلاكها بمعدلات قليلة أو معتدلة وليس مبالغا فيها.

كما يعتبر مخفوق البيض والحليب من أنجع المشروبات لعلاج مشاكل الانتصاب، أيضا يعتبر عصير الفلفل الأخضر والسبانخ والخوخ والبطيخ من مشروبات تقوي الانتصاب كذلك يعد شاي الأعشاب وحبوب لقاح الصنوبر إضافة الى الجينسينج الكوري والجينسينج الهندي من مشروبات تقوية الانتصاب وعلاج الضعف الجنسي