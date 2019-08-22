المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": النازحين أخوتنا وفي نفس خندقنا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

محمد الحضرمي المتحدث باسم الحراك الجنوبي

كتب سيد مصطفي

قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الجنوبي، أن المواطنون المسالمون من ابناء الشمال هم اخوة لنا وقد مسهم الضر والاذى مثلما مس الحنوبيين، مبينًا أنه يكن لهم جُل التقدير وقد قاتل ابناء الجنوب وتخندقوا في نفس الخندق القتالي للقضاء على المشروع الكهنوتي للحوثي ومليشياته.



وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه لا يجب ان تمارس ضد هؤلاء واقصد المسالمين ومن عندهم اسر وثبوتيات هوية اي ظلم او تعسف او حتى ان تمس كرامتهم بكلمة من قبل اخوانهم واضاف المتحدث باسم الحراك الجنوبي، أن الظلم مشترك من قبل هذة الاطراف الباغية الفاسدة الظالمة التي استعمرت الشمال وارادت احتلال الجنوب مرة اخرى