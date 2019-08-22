شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : محافظ حضرموت يستبق الأحداث ويفاجئ الشرعية والانتقالي الجنوبي ويعلن عن شكل الحكم الجديد في المحافظة ويصدر هذا البيان العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقترح عمرو بن حبريش وكيل أول محافظة حضرموت،اليوم الأربعاء، تولي قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة كامل زمام الأمور بالمحافظة.

وأشار بن حبريش في منشور بصفحته الرسمية أن اقتراحه يأتي من منطلق درء الفتن والصراعات وكون قيادة السلطة ممثلة بمحافظ حضرموت أعلى سلطة شرعية رسمية محلية من أبناء المحافظة.

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وطالب بن حبريش الذي يتولى رئاسة حلف ومؤتمر حضرموت الجامع بمنح كافة الصلاحيات لسطة حضرموت لإداء المهام داخل المحافظة وبسط نفوذها وإحكام كامل سيطرتها في نطاق اختصاصها.

وأضاف: يجب أن تمنح الصلاحيات بما يمكنها من القيام بتطبيق خططها في كل المجالات العسكرية منها والأمنية والخدمية والإدارية في إطار العمل المؤسسي الرسمي المسؤول الذي ينبغي أن تنصب لدعمه جهود ورعاية دول التحالف العربي وتعززه وترفده الجهود المجتمعية للخروج بنتائج إيجابية سلمية مربحة للجميع.

ويأتي حديث بن حبريش بعد أيام من التمرد المسلح في عدن وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة عدن.

وكان بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب تمرد عدن أكد سعيه لما أسماه تحرير وادي حضرموت الذي تتواجد به قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للشرعية اليمنية.