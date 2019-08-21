شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة واسعة في مواقع الواصل الاجتماعي أشعلتها سيدة مصرية وجارها الأعزب في الكويت! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة كويتية، أنّ شجاراً اندلع بين مصرية وجارها الأعزب بسبب عثورها على ملابس داخلية ملقاة في ممر أمام سكنها في إحدى مناطق محافظة حولي.
واتهمته السيدة المصرية جارها بتهديدها بالقتل، فيما اتهمها هو بالسب والقذف. كما قال مصدر أمني لصحيفة “الراي”
وتابع المصدر أن المرأة، وعقب النقاش، توجهت على إثره إلى المخفر وأبلغت رجال الأمن بأنها عندما وجدت تلك الأشياء واجهت جارها بما وجدت ورأت في الممر المؤدي إلى مسكنها، وقالت إن الجار لم يتقبل كلامها وأنه قام بتهديدها بالقتل.
وزوّدت السيدة رجال الأمن ببياناته وأبدت خشيتها من تعرّض بناتها للأذى بسبب وجود هذه “الممارسات اللا أخلاقية” في المكان.
وأفاد المصدر أنه تم استدعاء الجار، وأثناء التحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، قال إن جارته المصرية شتمته وسجل بحقها قضية سب وقذف، وخضعت الشاكية والمشكو في حقه للتحقيق في ملابسات الاتهامات المتبادلة بينهما.
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