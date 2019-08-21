شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات سعوديات يفجرن موجة غضب عارمة ويُطالبن بارتداء البناطيل في الجامعات “سئمنا الكبت”! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن خروج الفتاة السعودية مناهل العتيبي بملابس “متحررة” في شوارع الرياض، لإثبات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، قد شجّع فتيات سعوديات أخريات للمطالبة بارتداء الملابس المتحررة في جامعات المملكة التي ترتدي نساؤها النقاب والعباءات.
وفي هذا السياق، تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية.
وطالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.
وبرزت في بعض التغريدات مطالبات بإلغاء ضابطات الامن داخل الجامعات السعودية.