شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات سعوديات يفجرن موجة غضب عارمة ويُطالبن بارتداء البناطيل في الجامعات “سئمنا الكبت”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن خروج الفتاة السعودية مناهل العتيبي بملابس “متحررة” في شوارع الرياض، لإثبات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، قد شجّع فتيات سعوديات أخريات للمطالبة بارتداء الملابس المتحررة في جامعات المملكة التي ترتدي نساؤها النقاب والعباءات.

وفي هذا السياق، تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية.

وطالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.

وبرزت في بعض التغريدات مطالبات بإلغاء ضابطات الامن داخل الجامعات السعودية.

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المفروض ١- نخرج وقت مانبي خلاص ٢- ملابسنا على كيفنا ٣- الامن يشيلونهم خلاص #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات المفروض ١- نخرج وقت مانبي خلاص ٢- ملابسنا على كيفنا ٣- الامن يشيلونهم خلاص #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات — clarity (@iii___1I) August 20, 2019

منجد خلاص تعبنا من التحكم بلبسنا كيف حنتعلم نكون مستقلات ونعبر عن آراءنا وننمي تفكيرنا الناقد ونواجه العالم إذا حتى قرار لبس اللي يريحنا مو لنا؟؟[email protected]@TaibahUCare #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات— Nun (@INEEDTOBREATH3) https://twitter.com/INEEDTOBREATH3/status/1163623249407827986?ref_src=twsrc%5Etfw

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات بالذات جامعه ام القرى مو معقول للحين ضابطات الامن يمنعون البنات يدخلون بس عشان تنورتها !!— لوجي (@XLOOJI) #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات بالذات جامعه ام القرى مو معقول للحين ضابطات الامن يمنعون البنات يدخلون بس عشان تنورتها !! — Miss Americana (@XLOOJI) August 19, 2019