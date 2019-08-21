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بعد فيديو “مناهل العتيبي”.. فتيات سعوديات يفجرن موجة غضب عارمة ويُطالبن بارتداء البناطيل في الجامعات “سئمنا الكبت”!

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عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن خروج الفتاة  مناهل العتيبي بملابس “متحررة” في شوارع الرياض، لإثبات أن ولي العهد السعودي ، كان “صادقاً” حينما قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)، قد شجّع فتيات سعوديات أخريات للمطالبة بارتداء الملابس المتحررة في جامعات المملكة التي ترتدي نساؤها النقاب والعباءات.

وفي هذا السياق، تصدّر هاشتاغ (#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات) قائمة الترند في السعودية.

وطالبت مغردّات سعوديات عبر الهاشتاغ، بالحرية في ارتداء ملابسهنّ، والخروج من منازلهنّ في اي وقت.

وبرزت في بعض التغريدات مطالبات بإلغاء ضابطات الامن داخل الجامعات السعودية.

 

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المفروض ١- نخرج وقت مانبي خلاص ٢- ملابسنا على كيفنا ٣- الامن يشيلونهم خلاص #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات

منجد خلاص تعبنا من التحكم بلبسنا كيف حنتعلم نكون مستقلات ونعبر عن آراءنا وننمي تفكيرنا الناقد ونواجه العالم إذا حتى قرار لبس اللي يريحنا مو لنا؟؟[email protected]@TaibahUCare #نطالب_بالبناطيل_فالجامعات— Nun (@INEEDTOBREATH3) https://twitter.com/INEEDTOBREATH3/status/1163623249407827986?ref_src=twsrc%5Etfw

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات بالذات جامعه ام القرى مو معقول للحين ضابطات الامن يمنعون البنات يدخلون بس عشان تنورتها !!— لوجي (@XLOOJI) 

#نطالب_بالبناطيل_فالجامعات هذا زماننا يابنات وحقوقنا وحياتنا بدت ترجع بعد الكبت في عصر الصحوة لازم نحرص انو ناخذ كل حقوقنا كاممللة وما نسكت حتى عن ابسط الاشياء. اي حق لازم يرجع لصاحبه وحقنا في حرية اختيار الملابس لازم يكون عائد لنا—  Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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