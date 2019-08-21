شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخصية التفوافقية الهامة بين الشرعية والحوثيين التي وصلت اليوم الى صنعاء وستكو مفتاح لحل الازمة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل إلى صنعاء مراتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن في ثاني محطة له بعد الرياض في إطار جولة جديدة له لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن إعادة انتشار ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والانسحابات المتبادلة في المدينة بين الميليشيات والقوات الحكومية.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيث في صنعاء قادة ميليشيات الحوثي الانقلابية لبحث مقترحات جديدة قال غريفيث في إحاطته إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء إنه قدمها لطرفي النزاع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وينتظر تلقي الردود النهائية على مقترحاته الجديدة في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

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وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد قال، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن".

وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وكانت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية أفادت أن المبعوث الأممي سيجري خلال زيارته إلى السعودية، مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وتأتي هذه الزيارة عقب جولة زار خلالها المبعوث الأممي عدداً من دول المنطقة إضافة إلى موسكو وواشنطن.

وعاد غريفيث إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن