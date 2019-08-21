شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان.. شاهد: اولى الصور لعمليات السطو والنهب لقصر المعاشيق في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورا" قيل انها لعمليات نهب قصر معاشيق في عدن من قبل مواطنين بعد عصر اليوم الاربعاء.

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وتحدثت مصادر اعلامية من عدم ان قصر معاشيق شهد قبل لحظات اشتباكات مسلحة بين أفراد قوات الحرس الرئاسي في قصر معاشيق، كما تعرض القصر لنهب كبير من قبل الأفراد.

وكانت قوات الحرس الرئاسي قد عادت لمعاشيق بعد وساطة التحالف العربي.