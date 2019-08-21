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ورد الان.. شاهد: اولى الصور لعمليات السطو والنهب لقصر المعاشيق في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورا" قيل انها لعمليات نهب قصر معاشيق في عدن من قبل مواطنين بعد عصر اليوم الاربعاء.

 

 

 

 

 

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وتحدثت مصادر اعلامية من عدم ان قصر معاشيق شهد قبل لحظات اشتباكات مسلحة بين أفراد قوات الحرس الرئاسي في قصر معاشيق، كما تعرض القصر لنهب كبير من قبل الأفراد.

وكانت قوات الحرس الرئاسي قد عادت لمعاشيق بعد وساطة التحالف العربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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