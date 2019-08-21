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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن نحو 1000 امرأة سعودية غادرت المملكة عبر منفذ حدودي واحد، بعد ساعات من دخول قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة وليها حيز التنفيذ. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنه : خطيبة خاشقجي تفجر مفاجآت جديدة وتكشف عن سرٍ أفصح به إليها عن ‘‘محمد بن سلمان’’.. ولقائهما الأول قبل الخطوبة وماذا طلب منها؟! فضيحة اخلاقية مدوية لفتاة حسناء في احد شوارع الرياض توثقها عدسة محترفه .. ما الذي يحدث في السعودية ..شاهد الفيديو الفنانه مريام فارس ترتكب المحظور على الشاطئ .. وتنشر فيديو فاضح لما حدث .. شاهد Advertisements عاجـــل : السعودية في صدمة مما يحدث .. هروب اكثر من الف فتاة في يوم واحد عاجـــل : انقلاب دولي على الامارات ومجلس الامن الدولي يصفها بالدولة المخادعة والمارقة وارتباك كبير في اوساط القيادات الاماراتية يدفعها لهذا الرد العاجل فتاة سعودية تتباهي على ”تويتر” بتحرشها بوافد أسيوي هي ورفيقتها وتصوره داخل غرفة نومها .. شاهد كيف كانت النهاية..!؟ ----------------------------------------- وأفادت صحيفة "اليوم" بأنه تم السماح بمغادرة 1000 مسافرة عبر معبر مناف المنطقة الشرقية دون تصريح، وذلك بناء على تعليمات السفر الجديدة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي أمرها، إضافة إلى تمكين المتزوجات والمبتعثات والموظفات المشاركات في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر. وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم: "كل من تجاوز سن الـ21 عاما، من الرجال والنساء يحق له السفر دون موافقة ولي الأمر". وفي وقت سابق، أعلنت السعودية تعديل نظام وثائق السفر، بما يسمح للمرأة التي تجاوزت سن 21 باستصدار جواز سفر، والمغادرة دون إذن وليها.

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