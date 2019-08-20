شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط معسكر القوات الخاصة ومغادرة قائده صوب المنطقة الوسطى والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سثط معسكر القوات الخاصة بابين بيد قوات الحزام الامني عقب معركة مسلحة استمرت لساعات. وقال مصدر محلي ان قوات الحزام الامني سيطرت على مقر القوات الخاصةبابين في حين غادر قائده محمد العوبان الى المنطقة الوسطى بابين. آخر الاخبار من "الخليج 365" ودارت مواجهات عنيفة بين الجانبين استمرت لساعات وخلفت قتلى وجرحى.

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