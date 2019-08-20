شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التوصل الى هدنة لمدة 4 ساعات مع استمرار المعارك في الكود بعد مقتل شقيق قائد عسكري في الانتقالي بابين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان وساطة قادت في التوصل إلى هدنة بين اطراف الصراع في محافظة ابين بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات . وحسب المصادر ان الوساطة أفضت الى هدنة لمدة اربع ساعات في مديرية زنجبار بمحافظة ابين جنوب اليمن بدء تنفيذها في محيط معسكر القوات الخاصة. Advertisements واشارت المصادر ان المعارك لا زالت مستمرة في محيط الشرطة العسكرية بقيادة العميد بقوات الحزام الامني يوسف العاقل الذي سقط شقيقه في المعارك خلال مواجهات اليوم. واندلعت المعارك فجر اليوم بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي بعد محاولة الاخير اقتحام المقرات الحكومية في زنجبار عاصمة محافظة ابين .

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