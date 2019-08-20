شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ..بيان عاجل صادر عن مديرية امن «أبين»(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت ادارة امن محافظة أبين بيان اكدت فيه حياديتها وعدم انحيازها الى اي طرف سياسي.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت للهجوم من قبل مليشيات الإنتقالي.

وأَضافت: من أجل كرامتنا سوف ندافع عن كرامتنا لآخر قطره من دمائنا.

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نص البيان

بيان هام من إدارة أمن أبين

نحنا جنوبيون ولا ينكر جنوبيتنا إلى انسان حاقد ويريد أشعال نار الفتنه في أبين

واجبنا وعملنا في أبين هو الدفاع عن المواطن ولم ننحاز يوم من الايام إلى أي طرف سياسي غير الحفاظ على أمن محافظة أبين. وادينا واجبنا بما يرضي الله رغم الامكانيات المتاحة

ومن هنا نعلن للجميع اننا لن نقاتل ولن نتقدم إلى أي موقع في المحافظه ولن نشارك في اي حرب تدعي للفتنه بين أبناء الجنوب ولكن إذا تم مهاجمة موقعنا من أجل اهانة كرامتنا لن نقف مكتوفين الأيدي وسوف ندافع عن كرامتنا لآخر قطره من دمائنا

وسوف ندافع عن كرامتنا لآخر قطره من دمائنا ونحمل من اعتداء علينا المسئوليه الكامله في حالة سألت قطرة دم جنوبيه من الطرفين

وهذا الاتفاق تم أمام مشايخ السلف ومشايخ قبائل وعقلاء أبين

اللهم بلغنا اللهم فشهد

إدارة أمن أبين

مدير الأمن العميد ابومشعل الكازمي