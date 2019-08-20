عاجل : قوات المجلس الانتقالي بقيادة عبداللطيف السيد تعلن السيطرة على معسكر القوات الخاصة

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عدن - ياسمين التهامي - قوات الحزام الامني بقيادة عبداللطيف السيد تسيطر على معسكر القوات الخاصة في أبين قبل قليل قالت مصادر ان قوات الحزام الامني بقيادة عبداللطيف السيد تسيطر على معسكر القوات الخاصة في أبين قبل قليل Advertisements واضافات المصادر ان مليشيات الحزام المدججة بالعربات وعشرات الأطقم وبتوجيهات إماراتية سيطرة على معسكر القوات الخاصة الذي يحوي 500 جندي والتوتر لا زال قائما بين هذه المليشيات ومعسكر القوات الخاصة ، واليد لازالت على الزناد حتى اللحظة.

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