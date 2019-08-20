شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : اول تعليق رسمي من الحكومة الشرعية على ما يحدث في ابين .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر اعلامية ان عناصر تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تحاصر قيادة شرطة أبين ومعسكر قوات الأمن الخاصة. واكدات المصادر ان مليشا الامارات تعمل على محاولة تفجير الاوضاع في محافظة ابين وتدفع عناصرها لمهاجمة القوات الحكومية بالمحافظة . واشارت المصادر بأن احد قادة انقلاب عدن ويدعى عبداللطيف السيد هو من يقوم بحشد قوه كبيره في زنجبار لمحاصره معسكر القوات الخاصة . وفي اول تعليق حكومي على مستجدات الاحداث قال وزير الاعلام معمر الارياني ان ما يحدث من تصعيد من قبل عناصر الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي ، هو تحدي للمملكة العربية السعودية التي دعت للتهدئة والحوار

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