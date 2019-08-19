شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة ترعب كل النساء: رجل قَتل عشيقته وقطعها وقدم أنفها وأذنيها.. هدية لزوجته (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة مروعة أقدم رجل على قتل عشيقته بطريقة بشعة ليثبت حبه و إخلاصه لزوجته، فقا بقطع أنفها و أذنيها كدليل على إخلاصه لزوجته.

فقد أُعدم رجل بعد إدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها، حيث قطع أنفها وأذنيها، ليقدمها قرباناً لزوجته، لتغفر له خيانته مع عشيقته.

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ثم أقدم على حرق الجثة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا».

وتشير التقارير إلى أن مرتكب الجريمة البشعة، في إيران، أقدم على فعلته ليثبت حبه لزوجته، التي كانت تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية، وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته كدليل على ما فعله.

يذكر أن إيران تفرض عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والإتجار بالمخدرات، وتواجه البلاد منذ سنوات انتقادات دولية بسبب سياساتها في هذا الشأن.