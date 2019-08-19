شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرية تنتفض في وجه الأخوان وتحذر من استهداف مناطقها ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج أبناء منطقة الحجرية بمحافظة تعز، صباح اليوم، في تظاهرة حاشدة تنديداً بجرائم مليشيات الحشد الشعبي التابعة للإصلاح، خلال الأيام الماضية في منطقة البيرين.

وجابت التظاهرة الحاشدة شوارع مدينة النشمة، معبرة عن الغضب الشديد عما ما تقوم به مليشيات الإصلاح الإخوانية من محاولات لضرب السلم المجتمعي.

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وشدد المتظاهرون على رفضهم لحكم العصابات الذي يسعى حزب الإصلاح فرضه في محافظة تعز كأمر واقع، منددين بالجرائم الإخوانية بحق المدنيين والنازحين والقوات الحكومية في اللواء 35 مدرع في منطقة البيرين.

كما أكدوا على مساندتهم لقوات اللواء 35 مدرع في مواجهة المليشيات الحوثية، ورفضهم المطلق لتواجد قوات علي محسن الأحمر، أو الحشد الإخواني في منطقة الحجرية تحت أي مسمى.

وحذر المتظاهرون مليشيات الإصلاح الإخوانية من مغبة الاستمرار في حربها الاجرامية ضد مناطقهم، مؤكدين أنهم سيكونون صفاً واحداً في مواجهتها ولن يسمحوا بتحويل مناطقهم إلى ساحة حرب.