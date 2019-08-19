شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب... السلطات السعودية توقف أربع عائلات حجاج يمنيين في منفذ الوديعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت السلطات السعودية يوم الأحد، أربعة حجاج يمنيين وهم خارجين إلى اليمن، في منفذ الوديعة البري الحدودي.



وقالت مصادر مقربة من أسرة الحجاج إن القائمين على منفذ الوديعة (الجانب السعودي) أوقفوا كلا من عدي راجح سعد سعدان، الحماطي جابر صالح سعدان، عبدالحميد جابر سعدان، جمال محمد عبدالله الحبابي، مع عائلاتهم دون ذكر أسباب التوقيف. Advertisements



وبحسب المصادر فإن عائلات الحجاج عالقات في المنفذ منذ الصباح ورجالهن موقوفون ولم يتم حل مشكلتهم حتى لحظة كتابة الخبر.



وفقا للمصادر فإن الحجاج ابلغوا نائب القنصل العام للتواصل مع جوازات المنفذ فأفاد بأنه تم ابلاغه بحدوث خطأ في اعتماد وتحديد البصمة عند الدخول وأنهم رفعوا الأمر إلى الرياض للمعالجة.

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