شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الفيشاوي ينشر ’’صور فاضحة’’ تحرج ’’غادة عبدالرزاق’’ وتثير غضبها.. وجدل واسع على مواقع التواصل.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له مع النجمة غادة عبد الرازق اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير “انستجرام”.

وقد ظهرت “عبدالرازق” في الصورة وبدا عليها ملامح كبر السن والتجاعيد، خاصة أنها لم تتوقع أن يقوم الفيشاوي بنشر هذه الصورة بهذا الشكل والذي أظهر غادة على غير عادتها.

Advertisements

“غادة” شديدة الحرص على الإطلالة بشكل جذاب دائما على جمهورها، والتي كان آخرها منذ 3 أيام عندما قامت بنشر صورة بإطلالة جذابة عبر حسابها بموقع تبادل الصور الشهير”أنستجرام”، ونالت إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا لتأتي هذه الصورة صدمة كبيرة لمتابعيها.