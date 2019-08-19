شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يقصفون عرض عسكري كبير لقوات الرئيس هادي في مأرب ...تفاصيل اولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلامية محسوبة على الحوثيين اليوم الاثنين، ان القوة الصاروخية للحوثيين استهدفت عرض عسكري لقوات الجيش في مأرب، بصاروخ باليستي.

وقالت قناة المسيرة نقلاً عن مصدر عسكري قوله إن:‏ “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز ‘نكال’ على تجمع وعرض عسكري في مأرب .

ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، فيما لم يحصل “المشهد اليمني” أي تفاصيل إضافية عن الحادثة من مصدر حكومي حتى اللحظة.