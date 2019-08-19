شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يقصفون عرض عسكري كبير لقوات الرئيس هادي في مأرب ...تفاصيل اولية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلامية محسوبة على الحوثيين اليوم الاثنين، ان القوة الصاروخية للحوثيين استهدفت عرض عسكري لقوات الجيش في مأرب، بصاروخ باليستي.
وقالت قناة المسيرة نقلاً عن مصدر عسكري قوله إن: “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز ‘نكال’ على تجمع وعرض عسكري في مأرب .
ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، فيما لم يحصل “المشهد اليمني” أي تفاصيل إضافية عن الحادثة من مصدر حكومي حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الحوثيون يقصفون عرض عسكري كبير لقوات الرئيس هادي في مأرب ...تفاصيل اولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.