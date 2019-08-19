شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية ومعبرة من شقيق ‘‘أمير قطر’’ لدول المقاطعة .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الأمير خليفة بن حمد - شقيق أمير قطر - رسالة قوية إلى دول الحصار وعلى رأسها السعودية والإمارات دون أن يذكر أسماءهم صراحة .

وقال "بن حمد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" حملت اتهامات قاسية لقيادات دول الحصار: "لم نقم بشيء خارق سوى أننا استثمرنا بفضل الله ثم بقيادة سمو الأمير، ثرواتنا في تطوير بلادنا وإسعاد شعبنا..عكس ما فعله غيرنا عندما وضع ثروات شعبه في جيبه".



واعتاد الأمير "خليفة" الحديث في بعض الشؤون العربية من حين لآخر دون أن يذكر أسماء القادة أو الدول لكن حسابه يحظى بمتابعة كبرى من حسابات سعودية حيث تواصل الهجوم عليه بشكل دائم مع كل تغريدة جديدة يكتبها.